Пункт временной дислокации боевиков киевского режима в н.п. Боровая Харьковской области после прилета русской авиабомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
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Пункт временной дислокации боевиков киевского режима в н.п. Боровая Харьковской области после прилета русской авиабомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
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