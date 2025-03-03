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Петербургский дневник

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Шон Бейкер получил «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Анора»

Шон Бейкер получил «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Анора»

Это третья статуэтка для киноленты Американский режиссер Шон Бейкер получил премию «Оскар» за фильм «Анора», где сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и актриса Дарья Екамасова, свидетельствует трансляция церемонии.

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