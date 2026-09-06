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«Я такого в жизни не видела»: выступление Трусовой на турнире в Японии тронуло, восхитило и удивило

«Я такого в жизни не видела»: выступление Трусовой на турнире в Японии тронуло, восхитило и удивило

Александра Игнатова (Трусова) приняла серебро на челленджере в Токио на удивление спокойно. По словам фигуристки, стоя на пьедестале, она ощущала себя так, словно и не делала четырёхлетней паузы в карьере.

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