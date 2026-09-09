47 погибших и около 300 ранены за неделю в РФ. Захарова назвала киевский режим последователями нацистов

За минувшую неделю в РФ пострадали более 330 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Из них 47 человек, включая 3 детей, погибли.
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