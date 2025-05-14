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Всё о женщинах

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В Роскачестве рассказали, как выбрать правильный квас

В Роскачестве рассказали, как выбрать правильный квас

Квас, отмеченный российским Знаком качества, выпускают в семи регионах страны. К началу мая на эту категорию продукции выдали восемь сертификатов, рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Роскачества.

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