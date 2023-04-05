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"Срочно чините ваши потоки, и дайте нам лучшую цену на газ" - Наглые немцы приказывают России починить потоки, а мы вновь промолчим

"Срочно чините ваши потоки, и дайте нам лучшую цену на газ" - Наглые немцы приказывают России починить потоки, а мы вновь промолчим

430K прочитали Сначала взорвали сами, коллективно решились на данный поступок, а теперь не просто просят, указывают отремонтировать потоки.

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