В Аргентине выбрали нового президента - Хавьера Милея. Ему чуть за 50, без детей и жены, но большой любитель собак.
Что новый президент Аргентины сказал о Китае и России. Это конец БРИКС?
Комментарии
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флора файт
Надо же- такой придурок -и президент!
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3 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Одни придурки и клоуны выбираются в президенты, народ совсем уже ку-ку.
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3 час.
Сергей Дмитриев
...Да чего мелочиться долларом вместо нацвалюты? - Объявить страну новым штатом, как Аляска или Гавайи и все дела. Остальное приложится в рабочем порядке. И всё сразу будет ОК! ...Только работать придётся, как в США.
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40 мин.
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