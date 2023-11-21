Что новый президент Аргентины сказал о Китае и России. Это конец БРИКС?

Надо же- такой придурок -и президент!

Одни придурки и клоуны выбираются в президенты, народ совсем уже ку-ку.

Сергей Дмитриев

...Да чего мелочиться долларом вместо нацвалюты? - Объявить страну новым штатом, как Аляска или Гавайи и все дела. Остальное приложится в рабочем порядке. И всё сразу будет ОК! ...Только работать придётся, как в США.