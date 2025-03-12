МЧС: желтый цвет пламени сигнализирует о неисправности газового оборудования

Неисправность газового оборудования можно выявить в домашних условиях благодаря цвету пламени. Если он желтого цвета, то плиту нужно сразу выключить и вызвать специалиста, рассказали РИА «Новости» рассказали в пресс-службе МЧС России.
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