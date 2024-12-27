Шойгу и Куренков возложили цветы к комплексу памятников МЧС России

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и глава МЧС РФ Александр Куренков 27 декабря возложили цветы к памятникам Герою России, экс-главе МЧС генералу армии Евгению Зиничеву и монументам «Пожарным и спасателям», «Ветеранам МЧС России» в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице в Москве.