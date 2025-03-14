«Участвовали в массовых убийствах»: ФСБ опубликовала документы о латвийских коллаборационистах

ФСБ опубликовала документы о латвийских коллаборационистах Святослав Князев В преддверии так называемого дня памяти латышских легионеров ФСБ РФ опубликовала документы о коллаборационистской деятельности национальных формирований, созданных в Латвии во время гитлеровской оккупации.