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«Участвовали в массовых убийствах»: ФСБ опубликовала документы о латвийских коллаборационистах

«Участвовали в массовых убийствах»: ФСБ опубликовала документы о латвийских коллаборационистах

ФСБ опубликовала документы о латвийских коллаборационистах Святослав Князев   В преддверии так называемого дня памяти латышских легионеров ФСБ РФ опубликовала документы о коллаборационистской деятельности национальных формирований, созданных в Латвии во время гитлеровской оккупации.

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