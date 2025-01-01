Румыния и Болгария стали полноправными членами Шенгенской зоны

Румыния и Болгария с 1 января 2025 года стали полноправными членами Шенгенской зоны. Со среды, 1 января, отменены проверки на европейских внутренних сухопутных границах этих стран с остальными участниками Шенгенского соглашения, пишет dw.
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