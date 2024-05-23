Директор ЦРУ встретится с главой "Моссада" для возобновления переговоров с ХАМАС

Global Look Press/Ron Sachs/Keystone Press Agency Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс проведет встречу с главой израильской разведывательной службой "Моссад" Давидом Барнеа по вопросу возобновления переговоров с палестинским движением ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии