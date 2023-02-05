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​Moneyman: доля заявок на получение микрозаймов через мобильные приложения достигла 30%

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) проанализировал структуру запросов потенциальных клиентов, поступающих в микрофинансовые организации, в разрезе обращения посредством мобильного приложения.

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