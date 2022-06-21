Ви решил добить Чонгука! Появился на свидании с близким другом-актером: «Чонгук, может посмотришь, как было больно мне?»

Кажется, перерыв «Бантан» в карьере идет мальчикам на пользу. Они наконец нашли время для новых проектов, решили развиваться в тех направлениях ,которые нравятся каждому, но что самое главное — это ребята научились выделять редкие моменты для себя.
Кажется, перерыв «Бантан» в карьере идет мальчикам на пользу. Они наконец нашли время для новых проектов, решили развиваться в тех направлениях ,которые нравятся каждому, но что самое главное — это ребята научились выделять редкие моменты для себя.
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