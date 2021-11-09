Машина времени уносит эльфов в "тоталитарный совок" восемьдесят девятого года

Natalija Osminina

Предсказуемо, как законы физики. Всё, что происходит на одном полюсе спустя некоторое время происходит на втором. Как на спиралях ДНК, которые движутся относительно друг друга в противоположных направлениях. Россия отыгралась в 1991 году, как ни странно, в гораздо более благоприятное время. Принесла себя в жертву, дав сожрать себя западным хищникам. И снова воскресла. Пришел черед Запада провернуть тот же фортель. Но со временем не подфартило. Кризис затронет весь мир. Спасать будет некому. Каждый будет спасаться, как может. И шанс выкарабкаться из воронки, в которую сливается весь "белый" мир, есть только у России.