Впервые в истории: российский космонавт провел в космосе в совокупности более 1000 суток

Олег Кононенко / © Роскосмос Олег Кононенко 15 сентября отправился на Международную космическую станцию в составе 70-й длительной экспедиции, а 4 февраля 2024 года установил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов, побив достижение Геннадия Падалки: тот за пять полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут и 48 секунд.