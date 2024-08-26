Постпредство РФ при ОЗХО: США поставляют отравляющие вещества Украине

Вашингтон остается главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне. С таким заявлением выступили в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишут "Известия".
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