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Постпредство РФ при ОЗХО: США поставляют отравляющие вещества Украине

Постпредство РФ при ОЗХО: США поставляют отравляющие вещества Украине

Вашингтон остается главным поставщиком отравляющих веществ украинской стороне. С таким заявлением выступили в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), пишут "Известия".

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