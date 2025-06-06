Администрация Трампа пересматривает контракты по Закону о чипах

Министр торговли США Говард Лутник сообщил Сенатскому комитету по ассигнованиям, что Белый дом ведет переговоры с получателями субсидий по закону CHIPS, надеясь побудить компании, получающие субсидии, вложить больше средств в американские проекты по производству полупроводников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии