Глава киевского режима Владимир Зеленский принял решение не забирать тела украинских военнослужащих в рамках обмена, о котором договорились российская и украинская делегации в Турции, чтобы скрыть реальные потери и избежать компенсаций семьям погибших.
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