Генная терапия глухоты показала хорошие результаты

Ученые впервые провели клинические испытания новой генной терапии одновременно на два уха на детях с особой разновидностью наследственной глухоты — так называемой аутосомной рецессивной глухоты по типу 9.
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