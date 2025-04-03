Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Соколов
    не ей старой стерве бабло обещают))обидно 😂Пусть рожают школ...
  • Дмитрий
    "если администрация Трампа решит выйти из НАТО" Никуда он не выйдет. Не надо выдавать желаемое за действительное. Тра...Россия атаковала ...
  • Анатолий Анатольев
    Все равно не подерутся!!!! ХИ-ХИ! Надо оказать ПОМОЩЬ!Россия атаковала ...

Трамп оказался в сложной ситуации и не может взять Россию на испуг

Трамп оказался в сложной ситуации и не может взять Россию на испуг

Политнавигатор Со стороны президента США Дональда Трампа не работает и давление США на Россию, и угроза усиления санкций.

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