Генерал Попов обжаловал ограничение ему срока ознакомления с материалами дела

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал установление ему срока ознакомления с материалами уголовного дела, так как ему осталось изучить чуть менее 10 томов, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.