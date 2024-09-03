Генерал Попов обжаловал ограничение ему срока ознакомления с материалами дела

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов обжаловал установление ему срока ознакомления с материалами уголовного дела, так как ему осталось изучить чуть менее 10 томов, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.
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