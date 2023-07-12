Вечером 10 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Станислава Ржицкого, заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации г.
Резонансное убийство командира подлодки, ставшего чиновником. Украинский след подтверждён
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
"Калибрами" по Киеву, ОГОНЬ!
Ответить
13 час.
Александр Салтановский
Почему только по куйЕву, по всей цэеврОпе, чтоб нос боялись высунуть из убежищ!
Ответить
10 час.
Александр Рожков
Задержанный за убийство экс-командира подлодки в Краснодаре дал признательные показания https://www.province.ru/news/zaderzhannyj-za-ubijstvo-eks-k.html?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen
Ответить
4 час.
Свежие комментарии