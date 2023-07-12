Закон и Порядок

135 672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Почему поговаривают? Так и было...Но санкции против...
  • Дмитрий Пузанов
    Скотт Риттер давно на этот вопрос дал совершенно исчерпывающий ответ: Пригожина прижали по части госконтрактов, котор...«Народ безумно ус...
  • Дмитрий Пузанов
    Расшатыватель - да. Но я бы не сказал, что очень умный. Ради хайпа несет такую хрень...«Народ безумно ус...

Резонансное убийство командира подлодки, ставшего чиновником. Украинский след подтверждён

Резонансное убийство командира подлодки, ставшего чиновником. Украинский след подтверждён

Вечером 10 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Станислава Ржицкого, заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации г.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot;Калибрами&quot; по Киеву, ОГОНЬ!
Ответить
13 час.
Александр Салтановский
Почему только по куйЕву, по всей цэеврОпе, чтоб нос боялись высунуть из убежищ!
Ответить
10 час.
Александр Рожков
Задержанный за убийство экс-командира подлодки в Краснодаре дал признательные показания                                                               https://www.province.ru/news/zaderzhannyj-za-ubijstvo-eks-k.html?utm_referrer=mirtesen.ru&amp;utm_campaign=transit&amp;utm_source=mirtesen&amp;utm_medium=news&amp;from=mirtesen
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх