Журналисты «Вечерней Москвы» получили награды от Мосгордумы

Благодарственные письма вручили парламентским журналистам, редакторам и руководителям изданий, активно освещающих законотворческую, гуманитарную и просветительскую деятельность ведомства В Московской городской думе состоялась торжественная церемония награждения представителей средств массовой информации.
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