Жителей Тазовского района пригласили обсудить преображение посёлков

Жителей Тазовского района пригласили обсудить благоустройство населенных пунктов. По мнению главы муниципалитета, именно им лучше знать где не хватает дорог, площадок, скверов, а также локации, которым пора обновить функционал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии