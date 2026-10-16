«Выборы в Госдуму 2026 года действительно прошли по принципиально новой модели, и главный итог кампании, как верно отмечают авторы доклада, не в распределении мандатов, а в том, что страна впервые прошла через иную электоральную архитектуру, которая, вероятно, станет базовой для следующих циклов», — считает профессор кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Режим беспилотной...
- ЛС Квиз «В единстве ...
- АМ Правда или ложь: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым