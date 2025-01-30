Власти США затруднились назвать причину авиакатастрофы в Вашингтоне

Американские власти не могут назвать точные причины произошедшей в Вашингтоне трагедии с самолетом. Представитель Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) США Тодд Инмен сообщил, что у них нет достаточного количества фактов, чтобы сделать однозначный вывод.