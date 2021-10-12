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В сеть утекли данные почти 8 млн российских пользователей букмекерской платформы

В сеть утекли данные почти 8 млн российских пользователей букмекерской платформы

Специалисты компании BI.ZONE, занимающейся управлением цифровыми рисками, обнаружили в даркнете объявление о продаже базы данных пользователей букмекерской платформы Pin-Up.

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