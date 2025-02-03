В штурм идут мотоциклы: свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Активные боевые действия продолжаются на всех направлениях.В Курской области подразделения группировки войск "Север" сообщили, что бои ведутся в районах населённых пунктов Свердликово, Марьевка и Погребки.
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