Новые центры силы: как элитные ЖК переформатируют столицу

Сегодня элитный сегмент перестаёт быть гонкой за рекордами и статусными излишествами. Покупатель ищет дом, который будет соразмерным его жизни: продуманным до мелочей, эстетичным и готовым объединить под своей крышей несколько поколений.
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