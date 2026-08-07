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Новые центры силы: как элитные ЖК переформатируют столицу

Новые центры силы: как элитные ЖК переформатируют столицу

Сегодня элитный сегмент перестаёт быть гонкой за рекордами и статусными излишествами. Покупатель ищет дом, который будет соразмерным его жизни: продуманным до мелочей, эстетичным и готовым объединить под своей крышей несколько поколений.

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