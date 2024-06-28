В Красноярском крае общественники и полицейские провели рабочую встречу с соцработниками по профилактике мошенничества

Заместитель начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Ачинский» Алексей Арамачев совместно с председателем Общественного совета при ОВД Аллой Картаевой провели рабочую встречу с соцработниками по профилактике мошенничества.
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