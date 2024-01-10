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В магазинах могут появиться полки с бесплатной едой для пенсионеров

В магазинах могут появиться полки с бесплатной едой для пенсионеров

Также взять продукты смогут и другие нуждающиеся.В Госдуме на рассмотрении может появиться законопроект, согласно которому в магазинах появятся специальные полки с социальными продуктами, откуда смогут взять еду пенсионеры и другие нуждающиеся.

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