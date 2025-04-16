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Миллионы на фальшивых слезах: самые несчастные артисты, зарабатывающие на горе и которых уже не жаль

Миллионы на фальшивых слезах: самые несчастные артисты, зарабатывающие на горе и которых уже не жаль

Здравствуйте! Неужели у многих наших артистов вообще ничего святого не осталось? Неужели зарабатывать им можно на чём угодно, даже на их собственных бедах, и ничего не дрогнет? Я, может быть, чего-то не понимаю в этом мире? Может быть, мне одному видится это всё, описанное ниже, неестественным и аморальным? Очень хочется обсудить с вами и обменяться мнениями.

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Комментарии
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Алекс Сэм
К моей радости телевидение не смотрю вообще. А пока продюсеры наших телеканалов будут руководствоваться лозунгом &amp;quot; больше грязи-пипл хавает&amp;quot; тем больше людей будут выбирать интернет.
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6 час.
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