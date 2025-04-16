Миллионы на фальшивых слезах: самые несчастные артисты, зарабатывающие на горе и которых уже не жаль

Здравствуйте! Неужели у многих наших артистов вообще ничего святого не осталось? Неужели зарабатывать им можно на чём угодно, даже на их собственных бедах, и ничего не дрогнет? Я, может быть, чего-то не понимаю в этом мире? Может быть, мне одному видится это всё, описанное ниже, неестественным и аморальным? Очень хочется обсудить с вами и обменяться мнениями.