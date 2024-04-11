Не взлетит: американские дроны оказались бесполезны и подвели ВСУ

Американские дроны, которые использует Украина, не оправдали возложенных на них надежд, пишет WSJ. В связи с этим военнослужащие ВСУ предпочитают закупать беспилотные аппараты в Китае — в то время как Кремниевая долина погрязла в бюрократии и неудачах.
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