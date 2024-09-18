Уральские металлурги отреставрируют самый большой памятник Ленину на Южном Урале

ММК отреставрирует крупнейший в Челябинской области монумент Ленину. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске с конца августа проходят масштабные работы по реставрации памятника Ленину, установленного на Комсомольской площади около главной проходной ММК и здания заводоуправления.