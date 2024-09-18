РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    т.е вы расписались в бессилии перед ворьём из ЕР,блокирующем ужесточение законов против ваххабитов,наводнивших страну...В Госдуме настаив...
  • Игорь Васиков
    Давно пора!Медведев предложи...
  • Нина Попова
    То, что капиталисты едимРоссию оборзели уже всем видно.«Здесь недалеко и...

Уральские металлурги отреставрируют самый большой памятник Ленину на Южном Урале

Уральские металлурги отреставрируют самый большой памятник Ленину на Южном Урале

ММК отреставрирует крупнейший в Челябинской области монумент Ленину. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Магнитогорске с конца августа проходят масштабные работы по реставрации памятника Ленину, установленного на Комсомольской площади около главной проходной ММК и здания заводоуправления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх