Какой тюнинг законный, а какой станет причиной штрафа

Сразу после покупки нового автомобиля владельцы начинают его «дорабатывать» под себя. Вообще, тюнинг есть дело хорошее, хотя и затратное, но если в карманах шуршат купюры, то обладатель новенького автомобиля имеет законное право потратить накопления и на усовершенствование своего авто.
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