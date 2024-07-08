Какой тюнинг законный, а какой станет причиной штрафа

Сразу после покупки нового автомобиля владельцы начинают его «дорабатывать» под себя. Вообще, тюнинг есть дело хорошее, хотя и затратное, но если в карманах шуршат купюры, то обладатель новенького автомобиля имеет законное право потратить накопления и на усовершенствование своего авто.