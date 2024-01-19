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«iDeaWay»

1 подписчик

Никогда не держите эти вещи в складском помещении

Никогда не держите эти вещи в складском помещении

Хранилища — это здорово, но держите эти вещи подальше от нихХранилище может стать временным решением при переезде или помочь свести к минимуму беспорядок в вашем доме (праздничные украшения, одежда не по сезону, спортивный инвентарь и так далее).

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