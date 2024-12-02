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CAR

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  • Алекс Сэм
    Походу мы совсем компетенции в этой области потеряли ,если без "партнёров" ни хрена уже не можемКитайские партнер...
  • Эльдар Алиев
    🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬В ноябре в России...
  • Эльдар Алиев
    Для обычных смертных людей , так и не хотят что новое произвести? КРО страшных с узкой базой ладыКитайские партнер...

На российском рынке подешевел один из самых доступных китайских кроссоверов

На российском рынке подешевел один из самых доступных китайских кроссоверов

На российском автомобильном рынке в конце ноября стал дешевле сразу на 40 000 рублей китайский кроссовер Livan X3 Pro в двух комплектациях: Comfort и Luxury, за счет предоставления производителем прямой скидки.

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