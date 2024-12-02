На российском рынке подешевел один из самых доступных китайских кроссоверов

На российском автомобильном рынке в конце ноября стал дешевле сразу на 40 000 рублей китайский кроссовер Livan X3 Pro в двух комплектациях: Comfort и Luxury, за счет предоставления производителем прямой скидки.
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