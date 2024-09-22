Племянник Кашпировского требует €1 млн за клевету на знаменитого мага СССР Ольга ВайленкоСкандальная история разворачивается вокруг фигуры одного из самых известных советских целителей — Анатолия Кашпировского.
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