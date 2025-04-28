Суд на Украине заочно приговорил Виктора Януковича к 15 годам тюрьмы

Подольский районный суд Киева приговорил бывшего президента страны Виктора Януковича к 15 годам лишения свободы за "подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через государственную границу".
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