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Чита нацелилась на статус молодёжной столицы России

Чита нацелилась на статус молодёжной столицы России

Министр науки Забайкальского края Наталья Викулова на круглом столе в рамках Форума Сильных объявила амбициозную цель: Чита может побороться за звание молодёжной столицы России к 2030 году, и в регионе уже начали разрабатывать четырёхлетнюю стратегию для участия в этой борьбе.

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