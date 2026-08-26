Чита нацелилась на статус молодёжной столицы России

Министр науки Забайкальского края Наталья Викулова на круглом столе в рамках Форума Сильных объявила амбициозную цель: Чита может побороться за звание молодёжной столицы России к 2030 году, и в регионе уже начали разрабатывать четырёхлетнюю стратегию для участия в этой борьбе.