Гештальт-молитва Фредерика Перлза: Я делаю своё дело, а ты делаешь своё дело

Каждый раз, когда чувство обиды будет переполнять ваше сердце, просто вспомните эти слова… Я делаю своё дело, а ты делаешь своё дело Какие факторы помогают сохранить молодость? Один из таких факторов — отсутствие стрессов.
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