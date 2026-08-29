5 Hallmark Channel Movies That Star When Calls The Heart's Erin Krakow

Erin Krakow may have stolen viewers' hearts as Elizabeth Thatcher on When Calls The Heart, but Hallmarkies already recognized the star from her many film roles.
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