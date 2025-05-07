В федеральных детских центрах проходят мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы

В Международном детском центре «Артек», Всероссийских детских центрах «Смена», «Орленок», «Алые паруса» и «Океан» школьников из разных регионов страны объединили патриотические мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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