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«Мистер наоборот»: Фукуяма «не уверен» в победе России в украинском конфликте

«Мистер наоборот»: Фукуяма «не уверен» в победе России в украинском конфликте

Известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма, прославившийся в конце 1980-х годов концепцией «конца истории», заявил, что не уверен в неизбежной победе России в украинском конфликте.

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