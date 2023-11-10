Начинается День шопинга 11.11: во сколько стартует сезон скидок и какие магазины участвуют в распродаже Алёна Юрьева11 ноября 2023 года обещает стать грандиозным днем для шопоголиков по всему миру, ведь наступает День шопинга, известный также как «Синглс Дей» или «День холостяка».