Начинается День шопинга 11.11: во сколько стартует сезон скидок и какие магазины участвуют в распродаже Алёна Юрьева11 ноября 2023 года обещает стать грандиозным днем для шопоголиков по всему миру, ведь наступает День шопинга, известный также как «Синглс Дей» или «День холостяка».
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