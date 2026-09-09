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Выход на следующий этап развития России: Казаков о переключении тумблера новой стратегии

Выход на следующий этап развития России: Казаков о переключении тумблера новой стратегии

В новом проекте "Русские стратегии с Александром Казаковым" будем говорить о будущем, которое нас ждёт, узнаем о двух методах формулирования цели, используя науку о сложном .

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