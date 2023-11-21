Председатель АКЗС призвал депутатов поддержать жителей Алтая, пострадавших от урагана

Он отметил, что 20 муниципальных образований полностью остались без электричества и похвалил работу энергетиков Председатель АКЗС Александр Романенко призвал депутатов поддержать жителей края, пострадавших от урагана.
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