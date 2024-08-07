Автовокзал в Вязьме будет отремонтирован до 1 сентября

Объект принадлежит частнику В Вязьме Смоленской области начался ремонта автовокзала. В рамках работ планируется отреставрировать фасад, поменять окна, двери и вывеску, рассказал в социальных сетях глава муниципалитета Олег Смоляков.
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