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Джейсон Тейтум: «Последние две минуты и овертайм были как в тумане»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум после победы над «Лейкерс» (126:121 ОТ) ответил на вопрос журналиста о пропущенном судьями фоле на Леброне Джеймсе на последних секундах основного времени.

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